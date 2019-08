Niemieckie media apelują, by Merkel nie ignorowała złych sygnałów w gospodarce

"Po powrocie z wakacji kanclerz (Niemiec Angela Merkel) ogłosiła, że będzie bezczynnie obserwować spowolnienie gospodarcze. A SPD proponuje podnoszenie podatków. Kto to wszystko widzi, zaczyna podejrzewać, że w rządzie trwa strajk. Zostanie on zawieszony dopiero wtedy, gdy będzie już za późno" - ironizuje berlińska gazeta.

To komentarz do opinii kanclerz Merkel, która jest zdania, że nie ma obecnie potrzeby wdrażania projektów napędzających koniunkturę gospodarczą. Szefowa niemieckiego rządu przyznała we wtorek, że gospodarka kraju znajduje się w "trudniejszej fazie". Zaapelowała jednak, by nie przesadzać z pesymistyczną oceną sytuacji gospodarczej.