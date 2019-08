PKB Niemiec. Największa europejska gospodarka balansuje na krawędzi

Nadszedł czas próby. Środa to dzień publikacji PKB . Na dobry początek mamy Niemcy. Statystyki pozytywnie zaskoczyły, choć trudno dobrze oceniać sytuację w największej europejskiej gospodarce .

W drugim kwartale PKB był o 0,1 proc. niższy niż w pierwszym. To akurat wpisuje się we wcześniejsze prognozy ekonomistów. W skali roku bilans wychodzi na zero, a były obawy o spadek o 0,3 proc.