Niemieckie media chwalą Polskę. Chodzi o gospodarkę

Odpowiedz

"problemy z praworządnością i zasadami demokracji". My mamy problemy ? Co za hipokryzja kraju który wpuścił na teren Unii w ciągu tylko jednego roku 1,5 mln ludzi bez dokumentów, kraju w którym obce media nie mają prawa wstępu, kraju w którym sędziowie są wybierani przez polityków, kraju który całymi dniami potrafił ukrywać ataki i gwałty na swoich obywatelach. Nie, to nie my mamy problem.