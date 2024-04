"Niepokojące zjawisko". Fala zwolnień w dużym polskim mieście

Serwis relacjonuje, że w pierwszym kwartale 2024 r. firmy zapowiedziały zwolnienia 1140 osób. Urzędnicy przyznają, że w Krakowie mamy do czynienia z "niepokojącym zjawiskiem".

Fala zwolnień w Krakowie

Będą kolejne zwolnienia w Krakowie

To jednak nie koniec. W połowie marca "Gazeta Wyborcza" podała, że do zwolnień grupowych szykuje się oddział PepsiCo w Krakowie. Mają one objąć nawet 200 osób. Serwis lovekrakow.pl poinformował też, że zwolnienia grupowe planuje spółka Octopus Energy Kraków, a pracę mają stracić niemal wszyscy z ponad 300-osobowego zespołu.