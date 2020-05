Nieruchomości. Czy "1500+" dla najemcy to dobry pomysł?

Rodzi się pytanie, czy nie można by znaleźć innego zastosowania takiej kwoty. Wątpliwości wynikają z dwóch kwestii. Po pierwsze, przebieg kryzysu w Polsce może być łagodniejszy od wcześniejszych oczekiwań. Najnowsza prognoza Komisji Europejskiej zakłada wzrost bezrobocia do 7,5% w bieżącym roku i jego późniejszy spadek do 5,3% (pod koniec 2021 r.). Po drugie, obowiązujące przepisy i tak sprzyjają lokatorom.

W tym kontekście warto przypomnieć, że do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zakaz wypowiadania umowy najmu pomimo zaległości czynszowych. Co więcej, ustawa o ochronie praw lokatorów w swoim obecnym brzmieniu daje możliwość wypowiedzenia umowy najmu dopiero po około pięciu miesiącach niepłacenia za mieszkanie.

Co więcej, już pod koniec 2020 r. deficyt sektora publicznego ma wzrosnąć do 58,5%. W 2021 r. również utrzyma się on na poziomie zbliżonym do konstytucyjnego progu 60%.