Podatki. Przez Polski Ład wynajem może być mniej opłacalny

plan jest prosty 1) zabrać pracującym, dać niepracującym bo 55% elektoratu PiS w ostatnich wyborach to byli niepracujący, stąd wcześniejszy wiek emerytalny i naste emerytury 2) podnieść podatki, żeby potem hojnie "dawać od PiS" wybranym grupom 3) podnieść podatki, ale tak żeby przed wyborami wyborca PiS się nie zorientował, czyli podnosimy stawki oprocentowania (drastycznie, z likwidacją odliczenia od podstawy składki zdrowotnej) ale części swoich wyborców dajemy "wolną kwotę opodatkowania" - myk polega na tym że kwota wolna jest kwotowa, a inflacja pędzi i jest nakręcana, kwoty potem nie będzie się podnosić przez dekady tak jak to było do tej pory, a inflacja będzie podnosić nominalne ceny i pensje, wiec za chwilę nawet ci co dostaną "ulgę" będą płacić więcej 4) wyższe podatki niezbędne, bo towarzysze partyjni i ich rodziny tak doją państwo, że trzeba je coraz bardziej zadłużać, a dodruk też ma swoje granice (143 mld w 2020 na przykład), ktoś musi się zrzucić na podwyżki 60% na polityków, na 20 tysia za godzinę "pracy" dla kumpli Błaszczaka, na pensje w radach nadzorczych dla żony Ziobry i żon innych towarzyszy...