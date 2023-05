Niespodzianka od PKP Intercity na Dzień Dziecka. Najmłodsi tego dnia pojadą za darmo

Bezpłatne bilety na pociągi dla młodych na Dzień Dziecka

Do uzyskania prawa do bezpłatnego przejazdu niezbędne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Należy go przedstawić w trakcie kontroli biletów. Mogą to być: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, a nawet książeczka zdrowia.