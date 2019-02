NIK prześwietla polski grafen. Druzgoczący raport

Polski grafen miał być rewolucyjnym materiałem wykorzystywanym w wielu branżach. Tymczasem spółka powołana do jego przemysłowej produkcji pochłonęła przez lata swojego istnienia kilkadziesiąt milionów złotych i dziś wyprzedaje maszyny.

Zdaniem inspektorów Najwyższej Izby Kontroli, władze spółki dopuściły do licznych nieprawidłowości, których już nie da się usunąć.

- Realizowane umowy gospodarcze, zawierane niekiedy bez należytej dbałości o interes Nano Carbon, nie przyniosły zamierzonych efektów ekonomicznych. Spowodowało to w konsekwencji zmaterializowanie się ryzyka niegospodarności. Konieczna była odsprzedaż nieużytkowanych urządzeń za cenę niższą od kosztów zakupu o ponad 4 mln zł - czytamy w raporcie NIK, cytowanym przez DGP .

Przykładem jest umowa z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych, który miał do końca 2016 roku dostarczyć NanoCarbon technologie wytwarzania grafenu.

Ze zobowiązania instytut się nie wywiązał, a mimo to spółka kupiła drogi sprzęt, jak się później okazało, zupełnie niepotrzebny.

- Nie można wykluczyć, że gdyby ITME wywiązał się z umowy ze spółką, to sprawy potoczyłyby się we właściwym kierunku. Przesłanką do tego stwierdzenia może być fakt, że w wyniku podwyższenia kapitału spółka zakupiła odpowiednie urządzenie, czyli reaktor AIXTRON, które jednak nie zostało w ogóle zainstalowane - mówi Sławomir Grzelak, Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji w Najwyższej Izbie Kontroli, w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną.