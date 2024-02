NIK zawiadamia prokuraturę. "Zamiast konkursu ofert kampania wyborcza"

Celem programu Aktywni Plus jest zwiększenie aktywności osób starszych dzięki wsparciu organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. W konkursie dotyczącym ubiegłorocznej edycji zgłosiły one 1907 projektów na kwotę niemal 282 mln zł, z tego w ministerstwie wybrano do dofinansowania 518 ofert wartych w sumie ok. 39 mln zł.