Niższy PIT jeszcze w tym roku, w przyszłym 500+ dla niepełnosprawnych - zapewnia Jarosław Gowin

Jarosław Gowin, wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego, pytany w Radiu ZET o obniżenie stawki PIT z 18 do 17 proc. odpowiedział, że jego zdaniem przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku. Nie był jednak w stanie podać konkretnej daty. - Dzisiaj będziemy dyskutować o kształcie przyszłorocznego budżetu. Natomiast zapewne przy tej okazji będzie też mowa o tych rozwiązaniach podatkowych, które zapowiedzieliśmy, a które wprowadzimy ku wielkiej mojej radości. Zawsze byłem orędownikiem obniżenia podatków – stwierdził.

- W tej chwili mamy nowego ministra finansów, to on będzie przedstawiał rekomendacje. Premier Mateusz Morawiecki jasno opowiedział się też za takim prostym obniżeniem podatków dla wszystkich, ja i wielu innych członków rządu opowiadamy się za tym rozwiązaniem, zapewne zostanie ono przyjęte przez rząd – dodał Gowin.

Wicepremier był też dopytywany o tzw. 500+ dla niepełnosprawnych, które obiecał premier Mateusz Morawiecki jeszcze przed wyborami do europarlamentu. Zdaniem Jarosława Gowina, tę propozycję może być trudno wprowadzić już w tym roku.

Sprawa dotyczy podatku handlowego, z którego to część pieniędzy miałaby zasilić specjalny fundusz pomocowy dla dorosłych niepełnosprawnych. Jednak, nawet jeśli pozytywna decyzja Trybunału Sprawiedliwości o podatku handlowym w Polsce się uprawomocni, to wejdzie on w życie najszybciej z początkiem 2020 r. Dlatego 500+ dla osób z niepełnosprawnościami możliwe jest najwcześniej od przyszłego roku.