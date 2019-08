Niższy PiT przyjęty. Senat przegłosował rządowy projekt

Niższy podatek PIT jest już niemal pewny. Przegłosowana w sobotę ustawa po podpisie prezydenta ma zacząć obowiązywać już od 1 października tego roku. Jej skutki odczuje w sumie 25 mln Polaków. W piątek projekt przepisów obniżających PIT z 18 do 17 proc. oraz zmniejszających koszty pracy przez dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników poparł już Sejm.

Prace w Senacie nie należały do zbyt długich. Po ministerialnej prezentacji projektu i skutków jego wprowadzenia w życie, przyszedł czas na dyskusje. Zgłosił się do niej - jako jedyny - przedstawiciel opozycji senator Marek Borowski.

Politycy PiS, Krzysztof Mróz i Konstanty Radziwiłł wykazywali jednak, że to nie uczciwe zarzuty byłego ministra finansów, który miał swoją szansę i "mimo podwyższania podatków nie poprawił znacząco sytuacji w służbie zdrowia i edukacji".

Rząd przyjął projekt już w połowie lipca. Za jego sprawą zmieni się sytuacja zarabiających do 85 528 zł rocznie. Dla podatników z wyższą pensją stawka PIT nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosiła 32 proc.

Obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 18 do 17 proc. ma na celu zmniejszenie klina podatkowego, czyli różnicy pomiędzy tym, co pracownik otrzymuje "na rękę", a tym, co pracodawca musi opłacić w ramach jego zatrudnienia.