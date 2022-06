Niższy podatek PIT. Oto jak zmienią się wynagrodzenia pracowników

Jarosław K 16 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

W takim razie w tym kołchozie nie warto się uczyć, mając w perspektywie godziwe zarobki - zarabiasz więcej po wielu latach nauki, kursów (płaconych ze swoich pieniędzy), wyrzeczeń itp - golą Cię za to, że chcesz mieć godniejsze życie. Najlepiej zbierać chrust, palić węglem i składać wnioski do GOPSu, tv i piwo od rana do wieczora i wyjdzie na to samo, co oranie po 8 godzin dziennie. Gdzie my żyjemy? Pisland jest po prostu nową wersją komuny. Tępić wykształconych, jedynie Mateuszek może działki za bezcen kupować i obligacje po warunkach preferencyjnych. K..., to jest skandal, a ludzie durni dalej dają 30% poparcia. Ciemnogród