Nocna prohibicja nie wszędzie się udała. Im mniejsze miasto, tym większe rozczarowanie

Tylko 7 proc. gmin zdecydowało się na wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Dla niektórych był to eksperyment, z którego się powoli wycofują.

Specjaliści zajmujący się uzależnieniami przekonują, że nocna prohibicja to skuteczne narzędzie w walce z alkoholizmem. Bo jeśli nie ma gdzie zrobić zakupów, to osoby uzależnione z tego rezygnują, co ma związek z tym, że alkohol kupują kompulsywnie i na bieżąco.