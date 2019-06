Nocna prohibicja w Krakowie. Niektóre sklepy nie chcą sprzedawać alkoholu nocą

Niezależnie od tego, że nie ma żadnych administracyjnych obostrzeń, część sklepikarzy podhjeła decyzję, że nie będzie sprzedawała alkoholu od północy do godziny 5.30. Serwis miejski "Magiczny Kraków" poinformował, że 18 czerwca prezydent Jacek Majchrowski podpisał umowy z pierwszymi kupcami, którzy zdecydowali, że nie będą handlować alkoholem w tych godzinach.

Będzie to realizowane w ramach dobrych praktyk, do których przystąpiło siedmiu kupców. Miasto ma nadzieje, że dołącza kolejni.

Kupcy zobowiązali się także do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu wizyjnego, wraz z monitoringiem wizyjnym widocznym dla klientów oraz zawarcia umowy z firmą ochroniarską, która zapewni instalację w punkcie sprzedaży alkoholu przycisku antynapadowego oraz możliwości powiadamiania i przywoływania grupy interwencyjnej.