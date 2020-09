Nord Stream 2. Morawiecki: kontynuacja prac to błąd ogromnego kalibru

- Do naszego wspólnego interesu należy to, aby przerwać Nord Stream 2 i to będzie na pewno zauważone w Rosji i będzie wzięte bardzo poważnie jako sygnał, że nie pozwolimy na takie działania wobec Białorusi, które niszczą jej suwerenność – powiedział Morawiecki, na środowym spotkaniu w formule Q&A w mediach społecznościowych, cytowany przez PAP.