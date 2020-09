Nord Stream 2 zagrożone? Zaostrza się konflikt między Niemcami a Rosją po otruciu Nawalnego

W weekend Heiko Maas zwrócił się do Rosjan o pomoc w wyjaśnieniu sprawy Nawalnego . W przypadku odmowy Niemcy będą zmuszeni do zrezygnowania z poparcia dla inwestycji Nord Stream 2.

- Liczę na to, że Rosjanie nie skłonią nas do zmiany stanowiska w sprawie Nord Stream 2. Mamy stanowcze oczekiwanie wobec rządu rosyjskiego, że rozwiążą tę poważną sprawę kryminalną - powiedział Heiko Maas w "Bild am Sonntag".