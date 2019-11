Nord Stream 2. Rosjanie zwracają się do sądu arbitrażowego przeciwko UE

Operator powstającego gazociągu, spółka Nord Stream 2 AG, zwrócą się do sądu arbitrażowego, by ten zbadał poprawki do dyrektywy gazowej UE. Jej zdaniem nowe zapisy naruszają zasady Europejskiej Karty Energetycznej dot. dyskryminowania projektów infrastrukturalnych.

