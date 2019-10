Budowa Nord Stream 2 ma zielone światło. Dania zgodziła się na przeprowadzenie gazociągu

Rosjanie zapowiadali, że gazociąg powstanie nawet w przypadku, jeżeli Dania nie wyrazi zgody na przeprowadzenie go przez zależne od siebie terytoria . Gazprom zakładał wtedy, że poprowadzi go przez wody międzynarodowe.

Trasa Nord Stream 2 przebiega przez wody terytorialne lub wyłączne strefy ekonomiczne Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec. Liczy sobie ok. 1200 km.

Gazociąg miał być gotowy do końca 2019 roku (obecnie szacuje się, że jest gotowy w ok. 83 proc.). Rosja chce ograniczyć przesyłanie gazu do Europy rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy.