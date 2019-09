Nord Stream 2. Ekolodzy w stanie wojny z rządem Szwecji

Czym jest owa konwencja z Aarhus? Ma ona zapewnić dostęp społeczeństwu do procesu podejmowania wszelkich decyzji mających wpływ na środowisko naturalne. "Dostęp" rozumie się przez prawo do informacji, do udziału w podejmowaniu decyzji i dostępu do sądownictwa w zakresie ochrony środowiska.