Nord Stream 2. Statek do układania podwodnych gazociągów wpłynął do Kaliningradu

Użycie statku " Akademik Czerskij" to ostatnia deska ratunku dla Gazpromu, który chce ukończyć gazociąg Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. W zeszłym roku Komisja Europejska doprowadziła do przyjęcia unijnej dyrektywy, która rozszerzyła antymonopolowe przepisy trzeciego pakietu energetycznego na podmorskie gazociągi do importu gazu spoza UE. Zmiana przepisów była wprost wymierzona w budowę Nord Streamu 2.