Nord Stream 2 liczy na wyłączenie spod unijnego prawa

Gazociąg w budowie

Prawo UE dopuszcza wprawdzie możliwość wyłączenia gazociągów spod tych regulacji. Dotyczy to jednak tylko inwestycji, które zostały ukończone przed 23 maja 2019 roku, czyli przed datą wejścia w życie dyrektywy. Taki warunek zapisano też w przyjętej w listopadzie przez Bundestag ustawie, wdrażającej dyrektywę do niemieckiego prawa.

Poszukiwanie luki prawnej

Celem ustawy jest zapewnienie „możliwie niezawodnego, przystępnego cenowo, korzystnego dla konsumentów, wydajnego i nieszkodliwego dla środowiska naturalnego zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz” – oświadczył rzecznik konsorcjum. – Nord Stream 2 bezpośrednio prowadzi do tego celu. Zostało to potwierdzone także przez niezależnych ekspertów – twierdzi Mueller.

W Niemczech spekuluje się, że prawdopodobnie Nord Stream liczy na to, iż niemiecki regulator w sposób elastyczny zinterpretuje warunek mówiący o ukończeniu inwestycji przed 23 maja 2019 roku i weźmie pod uwagę to, że do tego czasu zainwestowano ogromne środki, a budowa gazociągu była już bardzo zaawansowana (był gotowy w ponad 50 procentach), szczególnie na wodach pod jurysdykcją niemiecką. Uzasadnienie do niemieckiej ustawy o gospodarce energetycznej zawiera zastrzeżenie, że stwierdzając, czy gazociąg został ukończony przed wspomnianym terminem, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności dotyczące konkretnej inwestycji. Ani przepisy unijne ani niemieckie nie precyzują, jakie warunki muszą zostać spełnione, by uznać gazociąg za ukończony. Będzie musiała to sprecyzować Federalna Agencja ds. Sieci rozpatrując wniosek o wyłączenie Nord Stream 2 spod dyrektywy gazowej.