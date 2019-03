Nowa matryca VAT. Sejm niespodziewanie odłożył głosowanie nad rządowym projektem

Projekt dotyczący matrycy VAT ma uporządkować stawki VAT. Posłowie mieli głosować w piątek nad wnioskiem o odrzucenie tego projektu po pierwszym czytaniu, ale do głosowania nie doszło. Opozycja z sejmowej mównicy zarzuciła rządowi podnoszenie podatków na produkty, które są przez Polaków najchętniej kupowane, a przy tym uderzenie w kolejną gałąź polskiego przemysłu.

Z mównicy sejmowej ministra rolnictwa Ardanowskiego wywoływała również posłanka PO Dorota Niedziela. - Gdzie Pan jest panie ministrze, wczoraj tak broniący siebie przed wotum nieufności? - pytała. Zwróciła się też to prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego: czy pan wie, że pana ministrowie wprowadzają embargo na polskie jabłka. Bo tak to trzeba nazwać. Polski sok, wybitny na skalę europejską - bo posiadający blisko 20 proc. naturalnego wkładu - będzie obarczony przez ministra finansów dodatkowym podatkiem. Będą one droższe i gorzej kupowane - zaznaczyła.