Nowe badanie. Jak Ukraińcy szukają pracy?

Z raportu wynika, że Ukraińcy coraz częściej decydują się na przyjazd do Polski z powodu różnicy w wynagrodzeniach (48 proc. w 2015 roku wobec 60 proc. w 2019 roku).

Autorzy raportu wskazują, że aglomeracja warszawska w dalszym ciągu pozostaje magnesem przyciągającym nowych imigrantów, ale od 2015 roku zjawisko to rozlewa się po coraz dalszych i odległych od metropolii regionach Polski.

Więcej imigrantów w usługach i handlu

Według raportu, w aglomeracji warszawskiej imigranci coraz łatwiej zmieniają prace proste na lepiej płatne prace w usługach osobistych i handlu - w ciągu ostatnich czterech lat odsetek pracujących w usługach osobistych i handlu wzrósł z 7 proc. do 13 proc.

Jednak wciąż zdecydowana większość imigrantów wykonuje właśnie prace proste, choć odsetek ten był wyraźnie niższy niż cztery lata wcześniej (spadł z 67 proc. do 57 proc.).

Jak imigranci szukają pracy?

Drugą w kolejności są kontakty z już poznanym pracodawcą, natomiast trzecią najpopularniejszą możliwością są agencje pracy i pośrednicy w kraju pochodzenia. Chociaż agencje pracy i pośrednicy w Polsce znajdują się dopiero na piątym miejscu, ich znaczenie w ostatnich latach istotnie wzrosło (z 6 proc. do 15 proc.).

Wyniki badania wskazują, że pobyty imigrantów w Polsce są przeciętnie coraz dłuższe. W 2015 roku zdecydowanie dominowali imigranci, którzy przyjechali do Polski w roku badania. Stanowili oni wtedy 82 proc. wszystkich ankietowanych. Natomiast w 2019 roku odsetek ten wynosił już tylko 47 proc., a 13 proc. deklarowało, że pozostaje w Polsce powyżej 2 lat (wobec zaledwie 4 proc. w 2015 roku).

Wyniki pokazują, że coraz większy odsetek imigrantów planuje pozostanie w Polsce w horyzoncie kilku lat. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób deklarujących, że w najbliższych latach chce pozostać w Polsce zwiększył się z 25 proc. do 37 proc.

Co ciekawe nieznacznie zmniejszył się tez odsetek deklaracji wyjazdu do innego kraju, a wzrósł zdecydowanych wrócić na Ukrainę. Zdaniem autorów raportu może to wynikać z relatywnie poprawiającej się sytuacji gospodarczej zarówno w Polsce jak i na Ukrainie.