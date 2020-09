Nowe dane GUS. Sprzedaż detaliczna mocno rozczarowała

Marki na wojnie z galeriami handlowymi. "Niektórzy chcieli wykorzystać sytuację"

- Choć nadal wskazują one na odbicie polskiej gospodarki w trzecim kwartale bieżącego roku, to jednocześnie każą wciąż z dużą ostrożnością podchodzić do formułowania prognoz makroekonomicznych, a zwłaszcza ich rewizji w górę - dodaje.

Monik Kurtek zwraca też uwagę, że okres "nadrabiania” polockdownowych zaległości dobiegł końca. Natomiast w związku z niepokojącym rozwojem sytuacji epidemiologicznej w niektórych krajach już teraz, i ogromną niepewnością co do tego jak ta sytuacja będzie wyglądać w kolejnych krajach w sezonie jesiennym, zarówno firmy jak i konsumenci podchodzą z bardzo dużą rozwagą i do produkcji, i do zakupów - dodaje.