Przemysł odradza się, ale wolniej od prognoz. GUS opublikował dane o produkcji

Z dodatnią dynamiką mamy do czynienia już trzeci miesiąc z rzędu . Tym samym przemysł wrócił na ścieżkę wzrostu po blisko 25-procentowym załamaniu w kwietniu, choć jeszcze nie zbliża się do poziomów notowanych przed pandemią.

Gorzej wygląda porównanie miesięczne. W porównaniu z lipcem widoczny jest regres i to o prawie 6 proc., a poprzednio produkcja rosła o prawie 3,5 proc. Wszystko wskazuje więc na to, że kluczowy z perspektywy całej gospodarki sektor najgorsze ma już za sobą, choć powrót do "pełni formy" będzie wolniejszy niż przewidywali ekonomiści.