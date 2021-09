Nowe dane o polskim handlu. Miał być symboliczny deficyt, jest wielka dziura

Jak wyjaśniają, w pewnym sensie polska gospodarka wraca do równowagi po okresie naznaczonym przez bezprecedensowe nadwyżki (handlową i obrotów bieżących). Dzieje się to jednak szybciej, niż prognozowano.

Bardziej od importu rozczarował eksport. Dodatkowo, pogorszyło się saldo usług. Ekonomiści PKO BP zwracają uwagę, że rósł import paliw oraz dóbr pośrednich potrzebnych do produkcji eksportowanych towarów.

W lipcu wartość eksportu towarów wyniosła 102 mld zł, co oznacza wzrost o 16,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Z kolei wartość importu towarów wzrosła o 25 proc. do 105,2 mld zł.