Nowe dane o polskim przemyśle. Widać słabszy popyt z Niemiec

drobny 52 min. temu

Gdy niemiecka gospodarka dostanie kataru, wtedy polska gospodarka skona w męczarniach. Niemcy to czwarta gospodarka świata z 3 i pół tysiącami ton rezerw złota. Polska przy nich to biedak w poszarpanych łachmanach. Dalej machajcie tą zardzewiałą szabelką, to sami sobie nią wybijecie resztki uzębienia!