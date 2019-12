Nowe drogi otworzone tuż przed świętami. Lista tras robi wrażenie A1, A2, S17, S7

Sprawa rzeczywiście ważna, bo dzięki niej kilka tysięcy tirów ominie to miasto, a kierowcy nie będą musieli już stać w korkach. Choć sama obwodnica to ledwie 20-kilometrów to dużo ważniejsze jest to, że wreszcie umożliwi wjazd na gotowy już od dłuższego czasu ok. 35-kilometrowy odcinek A1. Dotąd wjazd na niego prowadził opłotkami, więc autostrada była niemal pusta.