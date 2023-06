Wiemy, gdzie PiS przeniesie konwencję. Blisko 200 kilometrów od Tuska

Drogi Rządzie 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Apeluję, proszę- kiedy to naprawicie? Zabrano kwartalne waloryzacje składek nawet za ok. 1,5 roku przy procedurze przejścia na emeryturę i naliczenia wysokości emerytury, wskutek zaniechania waloryzacji albo błędnej a krzywdzącej interpretacji przepisów. Wszystkie dotychczasowe środki, niezależnie czy były okresy przerw w aktywności zawodowej słusznie są narastająco waloryzowane corocznie. Ale w myśl przepisów wszystkie środki ubezpieczonego, przechodzącego na emeryturę, które nie zostały jeszcze zwaloryzowane wskaźnikiem rocznym-winny być narastająco zwaloryzowane kwartalnie! Ostatni wskaźnik waloryzacji rocznej środków na koncie ubezpieczonego obejmuje stan środków za okres sprzed 2 lat kalendarzowych wstecz. (Teraz w czerwcu to jest waloryzacja środków za 2021 rok wg stanu na 31 stycznia 2022, ze składkami grudniowymi 2021.) Pozostałe okresy powinny być zwaloryzowane kwartalnie, a tak niezupełnie jest. Jeden cały rok przeskakują, odbierają kwartalne waloryzacje wszystkich środków ubezpieczonego za kwartały tego przeskoczonego roku !!! Waloryzują tylko też nie wszystkie a jedynie niektóre kwartały następujące po tym przeskoczonym roku! W zależności od daty wniosku o emeryturę waloryzują wszystkie środki tylko za jeden lub dwa kwartały ostatniego bieżącego roku przejścia na emeryturę, albo trzy lub cztery kwartały roku wstecz poprzedzającego rok przejścia na emeryturę. Potencjalny emeryt traci waloryzacje kwartalne nawet za okres 1,5 roku!!! (I nie chodzi o waloryzacje wpłaconych gołych składeczek wyłącznie za te brakujące kwartały, bo to niesprawiedliwe i groszowe sprawy, celowo pomijające korzyści z waloryzacji.) Powinny być wszystkie środki dalej narastająco kwartalnie zwaloryzowane wskaźnikiem waloryzacji kwartalnej za te brakujące okresy waloryzacji w sposób analogicznie jak rocznie, i aż do daty złożenia wniosku o emeryturę!