Nowe ministerstwo rozpoczyna działalność. Do rządu Tuska dołączy kolejna osoba

Jeśli to *tuskowe Bizancjum* będzie się rozrastało w takim tempie, to niedługo dojdą do 200 osób . Problem tkwi w *jakości* ludzi wysyłanych na wszystkie rządowe stołki. Z autopsji wynika, że część tych już *działających* a raczej wytypowanych na ministerialne posady, dotąd nie ma pojęcia , za co odpowiada i czym się zajmuje ! No, ale, aby utrzymać tą patchworkową koalicję, trzeba odpowiednio *podzielić * stanowiska, a że wybrani ludzie nie posiadają żadnych kompetencji...to już nikogo nie obchodzi...wystarczy, że koalicjanci będą zadowoleni...tylko Polski szkoda...