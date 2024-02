"Tu chodzi o jednego człowieka". Michał Sołowow o decyzji ABW

mag 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Z wypowiedzi pana Sołowowa wynika wprost, że to zawiść i małość była motorem działania i blokowania działań w zakresie energii atomowej. Jeżeli to prawda, to biedny ten kraj i żałosny. W ogóle problem energii to wyzwanie, na razie jeszcze wszystko załatwia węgiel, ale wszyscy wiedzą, że to już zmierzch tego surowca w użytkowaniu do tych celów, bo go do tego po prostu szkoda, gdyż można z węgla ''zrobić'' nieomal wszystko. Opcja z wiatrakami ma znaczenie bardziej pomocnicze, bo na samej tej energii, nie ma możliwości by pokryć zapotrzebowanie na nią, chcąc zwiększyć potencjalnie działalność przemysłową, to już w ogóle jest to niewykonalne.