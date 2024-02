Lista 100 najbogatszych "Forbesa". Nieudany szturm na szczyt właściciela Dino

"Forbes" jak co roku przygotował "Listę 100 najbogatszych Polaków". Czasopismo podkreśla, że majątki czołówki polskiego biznesu w minionym roku wzrosły o 15 proc. , a niemal wszyscy na niej zgromadzi są dziś miliarderami.

Lista 100 najbogatszych "Forbesa". Bez zmiany na szczycie

Choć mówi się o tym już od kilku lat, to jednak Tomasz Biernacki wciąż nie może wskoczyć na pierwsze miejsce najbogatszych. Na razie wciąż musi ustąpić miejsca Michałowi Sołowowi , który utrzymał plastron lidera za sprawą zaangażowania się w energetykę atomową.

W minionym roku zresztą dowiedzieliśmy się nieco więcej o charakterze i sposobie działania wicelidera. Choć właściciel sieci sklepów Dino bardzo strzeże swojej prywatności , to jednak w 2023 r. money.pl dotarł do jego współpracowników i przybliżył nieco jego sylwetkę.

Imponujący wzrost Cupiała, coraz więcej młodych

O tym, że to może się im opłacać, świadczy przypadek Bogusława Cupiała, którego majątek w rok wzrósł o 247 proc. Jego Tele-Fonika Kable inwestuje dziś mocno w produkcję kabli podmorskich używanych m.in. w morskich farmach fotowoltaicznych .

Coraz częściej do głosu dochodzą też przedstawiciele młodszego pokolenia biznesmenów. I to nie tylko ci, którzy fortuny odziedziczyli po rodzicach. Obok Dominiki i Sebastiana Kulczyków są choćby Paweł Marchewka kojarzony z branżą gier wideo (ostatnio głośno było o chińskim inwestorze Techlandu) czy Mateusz Juroszek, który odpowiada za sukces STS w równym stopniu, co jego ojciec.