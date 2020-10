Nowe obostrzenia już pewne. Zapadła też decyzja ws. "godzin dla seniorów"

basik 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

seniorzy z domów na zakupy wychodzą w momencie gdy są już po zażyciu lekarstw, po śniadaniu, trudno ich wyprowadzać między 10-tą a 12-tą jak to chce premier, starsi ludzie tak czy siak prawie cały dzień "wychodzą", a to po serki czy chleb, a potem do apteki, wydaje mi się, że takie ustawienie czasu tylko dla seniorów nie jest potrzebne, skoro w niedzielę mogą sobie chodzić od rana do wieczora na msze - to ma być konieczność, sama jestem seniorką i wolę zrobić zakupy między 9-tą a 10-tą, dając tym samym czas między 10-tą a 12-tą ludziom, którzy mają przerwę na drugie śniadanie w pracy, zbytnia "ochrona" mnie jako 70-cio latki nie jest w tym przypadku mi potrzebna, trzeba spojrzeć szerzej i na tych co jeszcze pracują, co do niedzieli i bycia w kościele : jestem wierzącą osobą i praktykującą, jednak w niedzielę nie idę do kościoła mam msze w mediach, a jak mam potrzebę przyjęcia komunii świętej to też mogę tę sprawę załatwić sprawnie, chociaż jako emerytka aż tak nie grzeszę, abym musiała co tydzień pokutować, pozdrawiam, ale proszę, aby skupiono się na tych co jeszcze pracują ...