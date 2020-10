Cała Polska czerwoną strefą. Rząd ogłasza restrykcje

Jol 1 godz. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

I to niby dla naszego dobra...zamykają nas w więzieniu, gdzie pozbawiają z dnia na dzień wszelkich praw, ludzie tracą pracę i dochody, niedługo co mają kraść ..po cichu wprowadzają zmiany w ustawie i wprowadzają obowiązkowe szczepienia ale to dla naszego dobra...ludzie umierają na zawał, udar, raka bo odmawia się im leczenia ale to dla ich dobra i ich bliskich i generalnie nas wszystkich...za chwile wprowadzą godzinę policyjną i zakaz przemieszczania do 5 km od domu, też dla naszego dobra...tak ludzie zaczną umierać w domu ale bynajmniej nie z powodu modnej choroby tylko ze strachu, poczucia braku bezpieczeństwa, z powodu innych chorób..a jak umrą to wpisze im się modną chorobę, bo przecież lekarz musi za coś żyć...przekupili lekarzy, przekupili emerytów, przekupili gro społeczństwa 500+, a tak naprawdę rzucili ochłapy... okazuje się że można się tanio sprzedać...tylko dając się przekupić ludzi tracą siebie, a to nie jest warte żadnych pieniędzy, przynajmniej dla mnie.. ja nie boję się, ztem według rządu i wileu ludzi jestem wariatką, tylko nie wiem czego mam się bać, że umrę...każdy z nas umrze...tylko jak umrę to jako osoba wolna, a nie jako niewolnik..bo to co za życie w niewoli, nic nie jest warte, jest to nędzne życie bez wolności wyboru, wypowiedzi, wyboru stylu życia, decydowania o swoim ciele, ..zatem pan premier może sobie opowiadać co chce i dalej straszyć i zamykać...tylko nikt nie dał mu prawa ani innym ludziom decydowania za mnie, żadna z tych osób nie jest Bogiem by mogła decydować i mówić co jest dobre, jednocześni skazując ludzi na niewolę.. raptem mówią o Konstytucji i poszanowaniu życia, jednocześnie je odbierając...cóż za manipulacja i hipokryzja..tylko to już było jak historia pokazuje...niczego jako ludzie się nie nauczyliśmy...bo każdym zamordyźmie jest przewrót wcześniej czy później...wystarczy trochę poczytać i wyciągnąć wnioski..naszym politykom też by to nie zaszkodziło...a straszenie śmiercią jest po prostu słabe i świadczy jedynie o braku wyobraźni i finezji, bo i w obozach koncentracyjnych ludzi potrafili żyć i walczyć a my właśnie je wprowadzamy tylko w innej formie i na inną skalę..