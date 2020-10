Nowe restrykcje. Jak kraje europejskie reagują na kolejną falę koronawirusa?

Dzisiaj rząd prawdopodobnie poinformuje o nowych obostrzeniach lub zwiększeniu obowiązujących. Premier wstępnie zapowiedział, że od soboty, 24 października, cała Polska może stać się czerwoną strefą. To oznacza limity osób w sklepach (5 osób na kasę), limity w kościołach (1 osoba na 7 mkw), zakaz organizacji imprez okolicznościowych oraz ograniczenie działalności gastronomicznej w godzinach od 6 do 21. Nowe restrykcje, których celem jest walka z koronawirusem, wprowadza nie tylko Polska. Na jakie kroki zdecydowały się inne europejskie państwa?

Austria

Kanclerz Sebastian Kurz ogłosił nowe restrykcje w poniedziałek, 19 października. Od piątku, 23 października, wszystkie spotkania w zamkniętych pomieszczeniach będą ograniczone do 6 osób, a spotkania na świeżym powietrzu – do 12. Z tej reguły wyłączone są pogrzeby. Aby reagować na lokalne wybuchy epidemii, poszczególne regiony będą mogły nałożyć własne ograniczenia, w tym godzinę policyjną. Nowe restrykcje mają obowiązać przez co najmniej 4 tygodnie.

Czechy

W Czechach nowe restrykcje zaczynają obowiązywać od czwartku, 22 października. O ich wprowadzeniu zdecydowano w środę, 21 października, podczas pilnego zwołania rządu w związku z osiągnięciem 12 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Nowe obostrzenia są jednymi z poważniejszych w Europie. Czechom nakazano zostać w domach i zezwolono na wychodzenie tylko w celu udania się do pracy, sklepu lub lekarza. Wprowadzono nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych i samochodach. Wcześniej zakrywanie ust i nosa obowiązkowe było tylko w pomieszczeniach, gdzie przebywało dużo osób, w środkach transportu publicznego i na przystankach.

Rząd zdecydował o zamknięciu restauracji i barów, a także sklepów – poza spożywczymi, drogeriami i aptekami. Restauracje mogą prowadzić jedynie sprzedaż na wynos. Zamknięte zostają salony fryzjerskie, studia paznokci i inne z branży beauty.

Godziny otwarcia urzędów publicznych zostały ograniczone do 10 godzin tygodniowo, a wszyscy odwiedzający muszą umówić się na spotkanie z wyprzedzeniem – w urzędach nie powinno być kolejek. Pracodawcy zachęcani są do organizowania pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Działają żłobki i przedszkola, pozostałe szkoły przeszły na naukę zdalną. Nowe środki będą obowiązywać do 3 listopada włącznie. Po tym czasie zostaną uchylone, poluzowane lub przedłużone.

Francja

Francja na nowe restrykcje zdecydowała się 15 października. Wprowadzono godziny policyjne. Mieszkańcy Paryża, jego przedmieść i ośmiu innych miast, w tym Marsylii i Lyonu, nie mogą opuścić swoich domów bez ważnego powodu między godziną 21:00 a 06:00. Takie restrykcje zaczęły obowiązywać od soboty, 17 października, i są aktualne przez co najmniej 4 tygodnie. Rząd wprowadził również nakaz noszenia maseczek w pracy i w miejscach publicznych. Za brak maseczki, podobnie jak łamanie godzin policyjnych, grożą mandaty.

Hiszpania

Hiszpania jako jedna z pierwszych zdecydowała się wprowadzić obostrzenia. Zaczęły one obowiązywać już na początku października. Restrykcje wprowadzano w poszczególnych miastach m.in. w Madrycie. Obowiązują one wszędzie tam, gdzie jest więcej niż 500 przypadków zachorowań na 100 tys. mieszkańców oraz tam, gdzie liczba łóżek na intensywnej terapii zajmowanych przez chorych na COVID-19 wynosi 35 proc. lub więcej. W tych miejscach mieszkańcy muszą pozostać w domu i wychodzić tylko w uzasadnionych przypadkach: do pracy, lekarza lub szkoły. Spotkania w miejscach publicznych i prywatnych zostały ograniczone do 6 osób, w barach i restauracjach może przebywać 50 proc. mniej osób niż całkowite obłożenie. Gastronomia musi zamykać lokale po godz. 23:00. Miejsca kultu mogą być zapełnione do maksymalnie jednej trzeciej.

Na poważniejsze restrykcje zdecydował się region Nawarra. Ma on najwyższy wskaźnik zarażenia w Hiszpanii - prawie dwukrotnie wyższy niż w Madrycie. W ciągu ostatnich 2 tygodni odnotowano tu 950 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Od 21 października został on zamknięty na okres 15 dni, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Z regionu można wyjechać tylko w wyjątkowych sytuacjach, aby udać się do pracy lub lekarza. Zamknięte zostają hotele, a centra handlowe, kulturalne i sportowe będą mogły działać tylko do godz. 21:00. W Katalonii na 15 dni zamknięto restauracje.

Holandia

W połowie października wprowadzono obostrzenia w Holandii. Zabroniono publiczne zgromadzenia powyżej 4 osób, zakazano wieczornej sprzedaży alkoholu. Wprowadzono nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych – i określono liczbę osób, które mogą w nich przebywać na 30. Restauracje i bary są zamykane po godzinie 22:00. Mieszkańcom zaleca się pracę z domu. Spotkania towarzyskie w domach nie mogą przekraczać 3 osób, a kibice nie mogą uczestniczyć w imprezach sportowych. Obostrzenia będą obowiązywać przez co najmniej 4 tygodnie, po 2 tygodniach zaplanowano ich przegląd. Jeśli okażą się nieskuteczne, mogą nastąpić ostrzejsze ograniczenia.

Irlandia

Na dość restrykcyjne zmiany zdecydował się 20 października rząd Irlandii. Nakazał mieszkańcom pozostać w domach i zakazał zbędnych podróży. Opuszczać miejsce zamieszkania można tylko do pracy i w celu wykonania zakupów czy odbycia wizyty u lekarza. Można ćwiczyć na świeżym powietrzu, ale tylko w promieniu 5 km od swojego miejsca zamieszkania. Rząd zakazał organizowania spotkań towarzyskich i rodzinnych, zezwolił tylko na odwiedzanie bliskich czy potrzebujących w celach opiekuńczych. Irlandia zdecydowała się również zamknąć część sklepów i salonów fryzjerskich.

Według zaleceń, jeśli to możliwe, praca powinna być wykonywana zdalnie. Otwarte pozostają szkoły i żłobki. Bary i restauracje będą mogły świadczyć tylko usługi na wynos. W przyjęciach weselnych udział będzie mogło wziąć 25 osób, a w pogrzebie do 10 żałobników. Odbywać mogą się elitarne imprezy sportowe. Ograniczenia mają obowiązywać przez 6 tygodni, po 4 nastąpi przegląd sytuacji.

Niemcy

W Niemczech nowe środki ostrożności wprowadzono 14 października po rekordowym dziennym wzroście potwierdzonych przypadków, który wyniósł 6638 i zwiększył ogólną liczbę zachorowań w tym kraju do 341 223. Od połowy października ograniczono liczbę osób mogących brać udział w spotkaniach towarzyskich. W regionach uważanych za najbardziej zagrożone w spotkaniach będzie mogło brać udział maksymalnie 10 osób. W przestrzeni prywatnej wizyty ograniczono do maksymalnie dwóch gospodarstw domowych. Za obszary najbardziej zagrożone uznano te, w których w ciągu ostatnich 7 dni odnotowywano 50 lub więcej nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców. W miejscach, w których liczba zakażeń przekracza 35 na 100 tys. mieszkańców, zgromadzenia w miejscach publicznych ograniczono do 25 osób, a prywatnych do 15.

Zdecydowano się również na krótsze godziny otwarcia pubów i restauracji. W miejscach uznanych za najbardziej zagrożone, muszą one zostać zamknięte do godz. 23:00. Zaostrzone zostały również zasady dotyczące noszenia masek na twarz. Tam, gdzie liczba zakażeń przekracza 35 dziennie na 100 tys. mieszkańców, osłaniać usta i twarz trzeba we wszystkich miejscach publicznych. Niezależnie od ogólnych, rządowych wytycznych, każdy region może wprowadzać własne ograniczenia. Na bardziej restrykcyjne kroki zdecydowano się w powiecie Berchtesgadener Land w Bawarii. Od wtorku, 20 października, obowiązuje tam całkowity lockdown. Mieszkańcy mają zakaz opuszczania domów bez ważnej przyczyny przez 2 tygodnie. Na ten czas zamknięte zostają restauracje, szkoły i przedszkola, zabronione jest organizowanie imprez i prywatnych uroczystości.

Norwegia

Na tle innych państw europejskich wyróżnia się Norwegia. Kraj zamiast wprowadzać nowe obostrzenia, znosi stare. I tak, od 12 października zezwolono na udział w imprezach plenerowych aż 600 osób. Muszą zostać podzieleni na 3 grupy po 200 osób i wszyscy muszą zachować dystans społeczny co najmniej 1 metr. Ponownie dozwolone będą sporty rekreacyjne dla dorosłych. Skończył się zakaz podawania alkoholu po północy, który obowiązywał od 8 sierpnia.

Słowacja

Słowacja restrykcje wprowadziła od poniedziałku, 12 października, część zaczęła obowiązywać 4 dni później. Rząd ograniczył zgromadzenia – może wziąć w nich udział maksymalnie 6 osób, zdecydowano o zamknięciu basenów, aquaparków i siłowni. Restauracje mogą prowadzić sprzedaż wyłącznie na wynos, sklepy wpuszczać określoną liczbę klientów i, podobnie jak w Polsce, obowiązują godziny dla seniorów. Mieszkańcy zobowiązani są nosić maseczki w miejscach publicznych. Te restrykcje będą obowiązywać co najmniej przez 45 dni.

Szwecja

Szwecja obrała zupełnie inną strategię walki z koronawirusem niż reszta świata. Nie zdecydowano się na lockdown. Bary i restauracje, sklepy oraz większość szkół były otwarte – szkoły średnie i uniwersytety przeszły na naukę zdalną. Wprowadzono jedynie zakaz odwiedzin w domach starości i zmniejszono do 50 liczbę osób mogących brać udział w zgromadzeniach. Tam, gdzie było to możliwe, zachęcano do pracy zdalnej. W połowie października Szwecja zdecydowała się poluźnić restrykcje. Rząd ograniczył zgromadzenia do maksymalnie 500 osób.

Węgry

Na Węgrzech najszybciej zareagowano na rosnącą liczbę zakażeń. Od 1 września Węgry zdecydowały się na zamknięcie granic przed turystami. Od 21 września zdecydowano się rozszerzyć listę miejsc, w których obowiązuje noszenie maseczek. Oprócz sklepów i transportu publicznego, do listy dopisano sale kinowe, teatry, muzea i biblioteki. Lokale gastronomiczne i rozrywkowe są czynne tylko do godz. 23. Od 1 października obowiązuje również nakaz mierzenia temperatury wśród pracowników i uczniów szkół.

Wielka Brytania

Rząd premiera Borisa Johnsona wprowadził trójstopniowy system określania poziomu ryzyka w różnych obszarach kraju. W zależności od poziomu infekcji, każdy obszar należy do jednej z trzech kategorii: średniej (poziom pierwszy), wysokiej (poziom drugi) lub bardzo wysokiej (poziom trzeci). W zależności od kategorii, obowiązują różne obostrzenia. W regionach określonych jako poziom trzeci zamknięto restauracje i puby, ograniczono kontakty towarzyskie, zakazano organizacji przyjęć weselnych, zamknięto siłownie i obiekty sportowe, punkty bukmacherskie i kasyna. W trzeciej strefie znajdują się m.in. Londyn, Liverpool i Manchester. W pierwszej strefie obowiązuje zakaz spotykania się w grupach większych niż 6 osób oraz nakaz zamykania pubów, barów i restauracji o godz. 22.

Nieco inne obostrzenia wprowadziły kraje należące do Zjednoczonego Królestwa. W Szkocji zamknięte są puby i inne obiekty rekreacyjne. Irlandia Północna zamknęła na 2 tygodnie szkoły, zakazała większości spotkań towarzyskich i zamknęła na miesiąc bary i restauracje. Możliwa jest tylko sprzedaż na wynos i dostawy. W Irlandii Północnej spotkać może się maksymalnie 10 osób z dwóch gospodarstw domowych. Wesela i pogrzeby są ograniczone do 25 osób. Siłownie otwarte są tylko do ćwiczeń indywidualnych. Walia posunęła się najdalej, ogłaszając dwutygodniowy lockdown, zamykając wszystkie zbędne firmy i zakazując większości wyjazdów.

Włochy

W niedzielę, 18 października, o nowych restrykcjach poinformował premier Włoch Giuseppe Conte. Włochy rejestrują ponad 11,7 tys. nowych zakażeń dziennie. Od poniedziałku, 19 października, wszystkie bary i restauracje są zamykane o północy. Przy stołach w restauracjach może siedzieć maksymalnie 6 osób. Lokale bez miejsc siedzących mogą być otwarte tylko do godziny 18. Liczba osób mogących przebywać w restauracjach obliczana jest na podstawie powierzchni lokalu.

We Włoszech zabroniono organizowania festiwali, festynów i jarmarków, ale targi krajowej i międzynarodowe mogą się odbywać. Siłowniom i basenom dano tydzień na dostosowanie się do wymogów sanitarnych, jeśli tego nie zrobią, zostaną zamknięte. Zakazano sportów kontaktowych na poziomie amatorskim. Otwarte pozostają szkoły, salony fryzjerskie i kosmetyczne. O wprowadzaniu większych restrykcji będą też mogli decydować poszczególni burmistrzowie. Dostali kompetencje zamykania placów, by zapobiegać tworzeniu się tam skupisk. We Włoszech ustanowiono też 11 stref czerwonych – obowiązuje w nich całkowity lockdown.