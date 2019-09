Nowe Prawo zamówień publicznych coraz bliżej. Senat przyjął ustawę bez poprawek

Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii mają zwiększyć konkurencję na rynku zamówień publicznych. By to osiągnąć, resort kierowany przez Jadwigę Emilewicz chce większego udziału w nim małych i średnich przedsiębiorstw. Firmom pomóc mają również usprawnione systemu środków odwoławczych czy kontroli, a także identyfikacja zamówień strategicznych i mających charakter innowacyjny.

Projekt wprowadza zasadę efektywności. Chodzi o to by nie wybierać tylko opcji najtańszych, ale uzyskać jak najlepszy stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów. Ma to zapewnić obniżenie kosztów nie poprzez poszukiwanie jak najniższej ceny, ale sprawnie prowadzoną procedurę wykorzystującą wszystkie dostępne w ustawie narzędzia.