Daniel Bochen 43 minuty temu

Nowe składki ZUS na 2020 r. Fiskus zainkasuje rekordowe pieniądze od przedsiębiorców

Wiemy, jakie składki ZUS, będą obowiązywać przedsiębiorców w 2020 r. Będzie rekordowa podwyżka. Przedsiębiorcy na konto ZUS-u wpłacą miesięcznie prawie 1500 zł. Oznacza to ok. 10 proc. podwyżkę w stosunku do roku obecnego.

