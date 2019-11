Nowe zasady doręczania pozwów. Koniec "fikcji podwójnego awizo"

Dotychczas było tak, że jeśli pozwany nie odebrał pozwu – bo był na urlopie, przeprowadził się albo zwyczajnie nie otwierał skrzynki pocztowej przez kilka tygodni, a listonosz dwukrotnie zostawił mu awizo, uznawało się, że został prawidłowo poinformowany o piśmie procesowym. Nie odebrał, jego sprawa, system zrobił co w jego mocy, by mu to pismo doręczyć. Nazywa się to fikcją doręczenia i służy temu, by uniemożliwić pozwanemu "granie na zwłokę" i przeciąganie rozpoczęcia postępowania sądowego przez to, że odmawia przyjęcia listu z sądu.