Nowe znaki drogowe w Polsce. Ich instalacja pochłonie 27 mln złotych

Pierwsze zmiany widać już na Podkarpaciu – to właśnie ten region jako pierwszy skorzysta z nowego oznakowania. Do 1 listopada nowe znaki pojawią się na autostradzie A4. Do końca 2020 GDDKiA zmieni oznakowanie na całej sieci dróg na Podkarpaciu – łącznie chodzi o 94 znaki drogowe.