Noworoczne promocje deweloperów. Na jakie bonusy mogą liczyć kupujący?

Na dziś dzień, jak bywa to zresztą zazwyczaj, około 80 proc. ofert promocyjnych to proste przeceny, polegające na sprzedaży wybranych mieszkań – bywa, że określanych jako „pula świąteczna” – z podanym upustem. Jego skala to najczęściej okolice do 5 proc. ceny ofertowej, choć bywają oferty znacznie większych, nawet kilkunastoprocentowych rabatów. Jeden z deweloperów z okazji Świąt promuje mieszkania w cenie obniżonej o podatek VAT , czyli 8 proc.

Tego typu okoliczności mogą skłonić deweloperów do nasilenia akcji promocyjnych już w najbliższej przyszłości, co będzie oznaczało powrót do czasów, kiedy to deweloperzy mieszkaniowi z dużo większą determinacją musieli zabiegać o zainteresowanie klientów. Wiele czynników sugeruje wręcz, że rynek znalazł się na szczycie koniunkturalnej cyklicznej górki, co nieuchronnie musi doprowadzić już w przewidywalnej przyszłości do hamowania koniunktury, wyraźniejszego spadku popytu na nowe lokale, wzmożenia akcji promocyjnych na pierwotnym rynku mieszkaniowym, a w końcu także do korekty cen. Innymi słowy, najprawdopodobniej wielkimi krokami zbliżają się czasy znacznie bardziej komfortowych warunków dla poszukujących okazji wśród mieszkaniowych ofert deweloperskich, także tych promocyjnych.