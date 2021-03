Nowy ład Poczty Polskiej. "Zbrojne" ramię Jacka Sasina w zarządzie firmy

Jednym z nich jest Michał Świtalski, były wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który do firmy przyszedł w połowie marca. Zajął tym samym stanowisko zastępcy dyrektora Regionu Sieci Warszawa Miasto.

Jako przedstawiciel PGZ Świtalski udzielał się m.in. jako ekspert ds. zbrojeń. W publikacji fundacji Stratpoints z 2019 roku opisuje "nieadekwatność struktur wojska do konstrukcji jego zaplecza" oraz sposób zarządzania w Wojsku Polskim, które określił mianem "gorącego kartofla".

Karolina Leśkiewicz (do tej pory MON) przejęła natomiast funkcję dyrektor Departamentu Infrastruktury - podobnie jak wcześniej w resorcie obrony.

Marcin Kubicz to z kolei były członek organu nadzorczego Agencji Mienia Wojskowego. Od teraz dyrektor Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej, odpowiedzialny za współpracę z resortem Jacka Sasina.

Poczta Polska. Co na to związkowcy?

- Ściąga się ludzi na intratne stanowiska, a wszystko to pod pretekstem ograniczenia biurokracji i lepszego zarządzania. W tle mamy natomiast do czynienia z redukcją zatrudnienia na Poczcie, której to jakość usług spada z każdym miesiącem - podkreśla w rozmowie z money.pl.