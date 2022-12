Nowy pakiet sankcji podzielił UE. "Pojawił się impas"

Z rozmów PAP z unijnymi dyplomatami wynika, że pod płaszczykiem bezpieczeństwa żywnościowego do projektu pakietu wprowadzono zapisy, które de facto umożliwiają wykreślenie z list sankcyjnych każdej z 1,5 tys. osób i podmiotów objętych restrykcjami - w tym oligarchów - pod warunkiem, że mają jakieś udziały w produkcji żywności.

9. pakiet sankcji

"Rosyjska propaganda informuje, że unijne sankcje doprowadziły do wybuchu kryzysu żywnościowego, bo zatrzymano rosyjskie statki ze zbożem i eksport rosyjskich nawozów. Jest to propagandowe kłamstwo, ponieważ UE nie zakazała eksportu rosyjskiego zboża i nawozów do państw trzecich. Pomimo tego Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i Belgia chcą, aby na szczeblu krajowym była możliwość odmrożenia zamrożonych aktywów osób z list sankcyjnych, pod warunkiem że te osoby mają udziały w branży rolniczej" - powiedział PAP jeden z unijnych dyplomatów.