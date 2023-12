"Będzie drożej". Nowy pakiet sankcji uderzy też we właścicieli aut w Polsce

Unia Europejska 15 grudnia poparła 12. pakiet sankcji przeciwko Rosji . Choć dotyczy on przede wszystkim handlu diamentami , to jednak znalazły się w nim także zapisy dotyczące LPG. Bruksela nakłada embargo na import gazu, ale z 12-miesięcznym okresem przejściowym.

Zobacz także: "Widzieliśmy cuda". Analityk mówi, co zatrzymało rajd ku 7 zł za litr benzyny

Embargo na LPG z Rosji spowoduje, że "będzie drożej"

Zadowolenia z takiego obrotu spraw nie kryje Paweł Bielski, prezes Polskiej Izby Gazu Płynnego (PIGP). W rozmowie z serwisem wnp.pl podkreśla, że "dobrze się stało", iż przedstawiciele UE wsłuchali się w głos branży. W jego ocenie dzięki temu firmy będą mogły przez rok realizować już podpisane kontrakty , co uchroni rynek przed szybkimi zmianami.

Polska jest liderem w sprowadzaniu LPG z Rosji

Szacuje się, że po polskich drogach porusza się nawet 3 mln aut napędzanych przez LPG. Mimo to w 2022 r. już po wybuchu wojny w Ukrainie ówczesny premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że do końca roku Polska całkowicie odetnie się od importu LPG z Rosji.

Jak już pisaliśmy w money.pl, gaz LPG w 2023 r. z Rosji wciąż jest importowany na szeroką skalę . Dane Eurostatu i Forum Energii wskazały z kolei, że w 2022 r. kupiliśmy od Rosjan LPG za 710 mln euro (udział rosyjskiego gazu w imporcie do Polski stanowił w 2022 r. 47,1 proc.) , podczas gdy reszta Unii Europejskiej – łącznie 417 mln euro.

Apelują o morski terminal

– Państwo ma na to środki. Wystarczy przypomnieć, że od 2015 r. zgromadziło na funduszu zapasów obowiązkowych, będących w gestii prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ponad 2,25 mld zł z opłaty zapasowej. To ważny moment, by rozpocząć budowę dużego portu LPG, który umożliwiłby przyjmowanie w Polsce dużych, transoceanicznych jednostek – stwierdza Paweł Bielski.