Nowy rząd powołany. Mateusz Morawiecki ministrem sportu

- Służba Rzeczypospolitej to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym. Naszym celem celów jest uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia, do którego wrócą wszyscy ci, którzy wyemigrowali i poczują się tu szczęśliwie - mówił w Pałacu Prezydenckim Mateusz Morawiecki, który został powołany przez Andrzeja Dudę na urząd Prezesa Rady Ministrów.