Obcokrajowcy mają coraz większy udział w stłuczkach na ulicach Polski

Jeszcze w 2017 roku zagraniczni kierowcy uczestniczyli w 1260 wypadkach i 22.893 kolizjach. Rok później obie liczby wzrosły – odpowiednio do poziomów 1404 i 25.564.

Najczęściej cudzoziemcy brali udział w wypadkach przez niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego, zmęczenie, zaśnięcie oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.

Jak wypadki z samochodami z zagranicy odbierają ubezpieczyciele?

- Dla ubezpieczyciela najcenniejszą informacją nie jest narodowość kierowcy, ale to, w jakim kraju ma on zarejestrowane auto. Jeżeli np. w Polsce to procedura będzie prosta i powinna wyglądać standardowo. Sytuacja komplikuje się, gdy auta biorące udział w kolizji są zarejestrowane w dwóch różnych krajach - mówi Kamila Kamińska, dyrektor operacyjny Porówneo.pl.

- Zawsze jednak należy zanotować lub sfotografować numer rejestracyjny samochodu, który uczestniczył w zdarzeniu. Po okazaniu przez kierowcę obcokrajowca potwierdzenia ubezpieczenia, musimy spisać nazwę zakładu ubezpieczeniowego oraz numer ewidencyjny wykupionej przez niego polisy. To znacznie ułatwi dochodzenie ewentualnych należności - tłumaczy Kamila Kamińska.

Co zrobić, jeżeli sprawca ma przy sobie Zieloną Kartę lub kartę ubezpieczenia granicznego? Przede wszystkim warto spisać numery tych dokumentów, a także nazwę firmy, która je wystawiła. Pomocne może się okazać również sprawdzenie, czy są one ważne, gdyż nieaktualne ubezpieczenie utrudni dochodzenie do swoich należności.

- Jeżeli to Polak jest winny spowodowania kolizji z obcokrajowcem należy zadbać o to, by ułatwić poszkodowanemu dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy - napisać odpowiednie oświadczenie sprawcy kolizji, podać nazwę swojego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz numer polisy. Dzięki temu poszkodowany będzie miał znacznie ułatwione zadanie - podsumowuje Kamila Kamińska.

Jeżeli chodzi o cudzoziemców, to w zdarzeniach drogowych na terenie kraju najczęściej brali udział kierowcy z Ukrainy (53,2 proc.), Niemiec (9,6 proc.), Białorusi (6 proc.), Litwy (4,4 proc.) oraz Rosji (4 proc.)

