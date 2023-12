Obcokrajowcy zakładają firmy w Polsce. ZUS pokazał dane

Według danych ZUS obecnie w Polsce ponad 46 tysięcy cudzoziemców prowadzi działalność gospodarczą, od której odprowadzają składki do naszego ubezpieczyciela. Rok temu było to 28,3 tysiące osób, a pod koniec 2018 roku zaledwie 18 tysięcy. Ogółem w ZUS ubezpieczonych jest blisko 16,2 mln osób, z czego 6,9 proc. (1,1 mln) to obcokrajowcy.