Obniżka PIT bije w budżet Warszawy. Miasto tnie wydatki, co odczują wszyscy mieszkańcy

Dziura w budżecie stolicy wyniesie w tym roku 1,7 miliarda złotych. To dlatego, że do miejskiej kasy trafi mniej pieniędzy w związku z obniżką podatku dochodowego przez rząd. Miasto musi zaciągać kredyt i ciąć wydatki. Odczują to wszyscy mieszkańcy.

Podziel się Dodaj komentarz