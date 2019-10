Obniżka PIT do 17 proc. Najmniej zarabiający zyskują blisko 500 zł

Od 1 października obowiązuje niższa stawka PIT. Stało się to, na co od dawna czekał każdy pracownik. Dosłownie każdy, bo zmiana obejmuje nie tylko zatrudnionych na umowie o pracę, ale także pracujących na umowie-zlecenie czy umowie o dzieło. Co więcej, zmiany obejmują też prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółek osobowych oraz tych, którzy uzyskują przychody z praw majątkowych. Zyskają także emeryci i renciści.