Obniżka PIT-u - ile można zyskać?

Co oznacza obniżka PIT?

Zwroty ze skarbówki

Co ważne, zmiany obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku, co oznacza, że Urząd Skarbowy będzie zobowiązany do tego, by przeliczyć zaliczki odprowadzone przez pierwszą połowę roku na podatek dochodowy i oddać część pieniędzy. Na tym rozwiązaniu nie zyskają osoby, które zarabiają najmniej, ponieważ pensja minimalna jest zwolniona z podatku, co w praktyce wiąże się także z tym, że wypłaty w lipcu nie będą różniły się od tych czerwcowych.