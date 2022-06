Nieoczekiwany efekt naprawy Polskiego Ładu. Skarbówka odda emerytom część podatku

Reforma Polskiego Ładu. Fiskus odda część podatku seniorom

Zwrot otrzymają wszyscy emeryci ze świadczeniem od 2,5 tys. zł do 5 tys. zł brutto. Jak wylicza dziennik, o ile seniorom z emeryturą na poziomie 2,6 tys. zł brutto skarbówka "odda" 30 zł, o tyle pobierający co miesiąc 4 tys. zł brutto mogą liczyć na zwrot 600 zł brutto. Maksymalnie fiskus odda nawet ponad 700 zł brutto.

Co z osobami z emeryturą poniżej 2,5 tys. zł brutto miesięcznie? One nie mogą liczyć na zwrot podatku, gdyż nie płacą go wcale. Pierwotny Polski Ład podwyższył kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł, a to w tym pułapie mieszczą się osoby ze świadczeniem 2,5 tys. zł właśnie.